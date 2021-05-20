«Талантливые и энергичные»: Маск восхитился российской молодёжью

https://static.news.ru/photo/f2968e9e-ba15-11eb-b1d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск во время выступления на форуме «Новое знание» восхитился «талантливой и энергичной» молодёжью в России. По его словам, в РФ много таких людей. Бизнесмен также признался, что ему приятно увидеть среди зрителей столько желающих задать ему вопрос.

Мне бы хотелось поддержать ваш энтузиазм и энергию, оставайтесь оптимистами по поводу будущего, боритесь за это прекрасное будущее, всегда боритесь за оптимизм. Очень рад всё это видеть, такие замечательные вопросы, столько энергии из РФ, прекрасно, — заявил миллиардер.

Гость мероприятия, выступавший по видеосвязи, отметил, что весь транспорт в будущем будет использовать электричество для движения. Глава Tesla и SpaceX предположил, что из общего ряда будут выбиваться космические аппараты. По мнению Маска, через некоторое время автомобили с двигателем внутреннего сгорания покажутся такой же архаичной диковинкой, как сегодня воспринимаются машины на паровой тяге. Самолёты перейдут на электромоторы последними, так как создание соответствующих батарей может затянуться, отметил американец.

Бизнесмен добавил, что в России, Казахстане и других странах СНГ будут официально продаваться электромобили Tesla. Маск отметил , что рассматривает РФ как место, где можно открыть заводы по выпуску электрокаров. По словам бизнесмена, компания Tesla нуждается в россиянах, которые поддержат её начинания. Маск не уточнил, когда именно на российском рынке появится электромобиль от его фирмы.

Чистая прибыль компании Tesla в первом квартале 2021 года достигла рекордного уровня — $438 млн. В сравнении с показателями за первый квартал 2020 года она увеличилась в 27 раз. За три месяца Tesla произвела 180,34 тысячи автомобилей, что на 76% больше, чем годом ранее. Кроме того, на 109% выросли продажи, клиентам было поставлено 184,88 тысячи электромобилей.