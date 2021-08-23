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Путин назвал долю современного ядерного вооружения в России

15:25, 23 августа 2021
Путин назвал долю современного ядерного вооружения в России
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%.

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