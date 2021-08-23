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Михаил Щипанов
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%.
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Погода в Москве находится в климатической норме и в ближайшее время не стоит ждать низких температур. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Путин назвал долю современного ядерного вооружения в России