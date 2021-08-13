Путин наградил орденом Мужества погибших в Турции военных

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении российских военных, погибших в результате крушения пожарного самолёта Бе-200 в Турции. Документ опубликован на сайте Кремля.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича — подполковника (посмертно), Карасёва Вадима Александровича — подполковника (посмертно), Кузнецова Евгения Викторовича — подполковника (посмертно), Омельченко Николая Олеговича — старшего лейтенанта (посмертно), Чубарова Юрия Вадимовича — старшего сержанта (посмертно), — говорится в тексте.

Самолёт разбился 14 августа в районе населённого пункта Адана после выполнения задачи по тушению очагов пожара. На его борту, кроме пяти россиян, находилось трое граждан Турции. Они также погибли.

По сведениям СМИ, причиной катастрофы мог стать отказ двигателя. По другим данным, самолёт не успел набрать высоту после забора воды и врезался в скалы. В Минобороны РФ отметили, что Бе-200 потерпел крушение во время захода на посадку.

Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал, что Бе-200 является в высшей степени надёжным воздушным судном. До катастрофы в Турции самолёт ни разу не терпел аварий.