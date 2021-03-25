Путин: фестиваль «От винта!» поможет участникам реализовать свой потенциал

https://static.news.ru/photo/6964daba-8d4a-11eb-abb6-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/festotwinta

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участникам международного фестиваля детского и молодёжного научно-технического творчества «От винта!». Глава государства выразил надежду, что фестиваль поможет его участникам реализовать свой творческий, исследовательский и созидательный потенциал.

Отрадно, что в числе форумчан немало тех, кто принимал участие в фестивалях прошлых лет и сегодня вновь приехал сюда уже в качестве профессионала и наставника. Уверен, что фестиваль станет ярким, запоминающимся событием проходящего в России Года науки и технологий, поможет юношам и девушкам реализовать свой творческий, исследовательский, созидательный потенциал, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что 16-й фестиваль, проходящий в Краснодаре, собрал талантливую молодёжь, которая искренне увлечена своим делом. Он порадовался тому, что у юношей и девушек есть возможность воплощать в жизнь оригинальные разработки, общаться с единомышленниками и делиться с ними смелыми идеями.

Фестиваль «От винта!» проводится с 2005 года. Как отмечает пресс-служба форума, за это время успело вырасти поколение специалистов, которые выступают в качестве наставников и менторов для нынешних участников. Многие из тех, кто ранее представлял свои проекты на фестивале, сейчас стали успешными бизнесменами и специалистами на крупнейших отечественных производствах.

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