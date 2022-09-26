«Пусть бегут»: Лукашенко об уехавших из-за мобилизации россиянах Лукашенко отреагировал на выезд мужчин из России фразой «пусть бегут»

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным призвал спокойно относиться к уехавшим из-за мобилизации россиянам. По его мнению, это может быть «неким водоразделом» и «критерием», показывающими «кто есть кто».

Вот есть некий водораздел и критерий — у нас в 2020 году, у России сейчас, — который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что у России мобилизационный ресурс составляет 25 миллионов человек. По мнению Лукашенко, «сбежавшие» 30-50 тысяч уже не смогли бы быть «нашими людьми», если бы остались.

Пусть бегут! Я не знаю, как Вы к этому относитесь, но я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали, — заявил белорусский президент.

По его словам, покинувшие в 2020 году белорусы «просятся назад». Лукашенко считает, что и покинувшие страну из-за мобилизации приедут, только нужно принять решение, что с ними делать. Белорусский лидер предположил, что с такими гражданами можно поступить по-разному: «пусть едут сюда или пусть кормятся там на вольных хлебах».

Путин в ходе обращения к гражданам страны объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ подписан, мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.