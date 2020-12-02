Пушкина выступила против запрета репродуктивных технологий в России

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Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала опасными инициативы, направленные на запрет репродуктивных технологий в России.

На фоне сложной демографической ситуации в России законодательный запрет на использование любых репродуктивных технологий может стать необдуманным и опасным шагом, — цитирует её РИА Новости.

При этом парламентарий добавила, что процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) должна проводиться в строгом соответствии со специализированным законом. По её словам, его проект уже давно внесён в Госдуму.

Пушкина также отметила, что проблемы в сфере суррогатного материнства вызваны пробелами и разночтениями в действующем законодательстве. Ликвидировать их можно также путём принятия специализированного нормативного акта. Она подчеркнула, что суррогатное материнство не должно быть способом заработка денег. Такая мать может получать финансовую поддержку в период беременности, но не вознаграждение за рождение ребёнка, сообщает РИА новости.

Ранее стало известно, что в Общественной палате предложили запретить иностранцам участие в программах суррогатного материнства в России. Кроме того, общественники призвали разрешить участие в таких программах только семейным парам и исключить из них одиночек.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме идею общественников в отношении иностранцев поддержали. Там отметили, что рынок суррогатного материнства в России находится в чудовищном состоянии, тысячи новорождённых младенцев исчезают в неизвестном направлении, будучи переправленными за границу.