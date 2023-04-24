Пульмонолог перечислил основные признаки постковида Пульмонолог Чучалин назвал «счастливую гипоксию» одним из признаков постковида

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депрессия, утомляемость, когнитивная дисфункция и нарушения в работе различных органов могут оказаться признаками постоковида, предупредил заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин. Он рассказал KP.RU, что существует так называемая «счастливая гипоксия», когда организм человека может не посылать сигналы о нехватке кислорода при низких показателях сатурации.

Важное, что мы заметили у пациентов с постковидом, у них организм не посылает сигналы тревоги о нехватке кислорода. Это такая «счастливая гипоксия», при которой — низкие показатели сатурации, насыщения крови кислородом, а человек этого, как будто не чувствует, — пояснил пульмонолог.

По словам специалиста, при COVID-19 у пациента происходит окислительный стресс, резкое нарушение обмена ряда активных веществ в организме. Последствиями этого становятся нарушения сна, усталость и субъективное ощущение старения организма. Пульмонолог добавил, что после перенесенного заболевания повышается риск развития грибка Candida auris. Еще одним признаком постковида врач назвал нарушение микроциркуляции крови и образование микротромбов. Чучалин отметил, что сосуды начинают терять свою эластичность.

Иммунолог Николай Крючков ранее предупредил, что COVID-19 может передаться во время беременности плоду, но такие случаи крайне редки. Он пояснил, что у большого количества женщин, переболевших коронавирусной инфекцией во время беременности, родились абсолютно здоровые дети и никаких осложнений не было.