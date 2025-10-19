Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 10:53

Пугающее предсказание 1972 года начало воплощаться в жизнь

Прогноз MIT 1972 года нашел современное подтверждение

Массачусетский технологический институт Массачусетский технологический институт Фото: Kevin Galvin/imageBROKER.com/Global Look Press

Научный прогноз Массачусетского технологического института (MIT) 1972 года о риске глобального кризиса на фоне экономического развития человечества начал сбываться, передает Yale Journal of Industrial Ecology. Тогда ученые заявили, что высокий уровень потребления и производства приведет к ухудшению экологии, истощению природных ресурсов и снижению уровня жизни к середине XXI века.

В 1972 году предсказание ученых вызвало скепсис, однако через несколько десятков лет прогноз начал сбываться, уточняется в издании. Эксперт по устойчивому развитию международной аудиторской сети KPMG Гайя Херрингтон провела проверку расчетов MIT в 2020 году и обнаружила, что многие тенденции соответствуют сделанным учеными выводам.

Ранее специалисты канадского Университета Макгилла представили исследование, прогнозирующее катастрофические последствия повышения уровня моря для прибрежных городов мира. По мнению ученых, продолжающиеся выбросы парниковых газов создают реальную угрозу затопления густонаселенных прибрежных территорий.

До этого сообщалось, что Калифорния столкнется с катастрофическими наводнениями библейского масштаба из-за изменения климата. Причина кроется в «атмосферных реках», узких и длинных потоках концентрированного водяного пара в атмосфере.

США
прогнозы
ученые
кризисы
