Психотерапевт объяснил, как побороть зависимость от соцсетей Психотерапевт Панарин посоветовал соблюдать тайминг при просмотре соцсетей

Чтобы справиться с зависимостью от социальных сетей, надо осознать, что они делают жизнь человека хуже, снижая продуктивность на работе и осложняя отношения с родными и близкими, считает психотерапевт Александр Панарин. Он также порекомендовал россиянам подсчитать, сколько времени они тратят на соцсети, пишет «Москва 24».

Оцените, сколько своего времени вы убиваете на соцсети. Сейчас есть приложения, которые можно установить на телефон, чтобы вести учёт экранного времени и видеть, как часто вы открываете конкретное приложение в течение дня, — посоветовал Панарин.

Благодаря такому приложению, пояснил психотерапевт, человек сможет определить себе время на просмотр социальных сетей и придерживаться тайминга. Панарин также порекомендовал ставить телефон на режим полёта при занятиях важными делами до тех пор, пока человек их не закончит.

Спрячьте иконки соцсетей в отдельную папку, а папку уберите с главного экрана. Сложно удержаться и не зайти в приложение, если оно постоянно маячит перед глазами, да ещё и с провоцирующей красной цифрой, обещающей новые сообщения, — резюмировал психотерапевт.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что западные соцсети создавались для контроля над населением Земли и ощущение новой реальности внутри них — иллюзия. По его словам, соцплатформы разрабатывались под эгидой Пентагона.