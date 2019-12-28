https://static.news.ru/photo/cec8ec5e-2b88-11ea-93c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Filip Novikov/Russian Look/Global Look Press

Министерство труда утвердило новые нормы в правилах работы психоневрологических интернатов. Они вступят в силу с 1 января и закрепят права и свободы проживающих в них людей.

Правила дополнены примерным положением о доме-интернате, нормами предоставления помощи на дому, также рекомендуется сменить название психоневрологический интернат на организацию социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами, пишет ТАСС.

Важно не помещать человека в интернат на всю жизнь, считают разработчики, и не улучшать интернаты, а организовать дома жизнь с поддержкой. Интернат — дорогая форма обслуживания, да и большинство людей хотят оставаться дома.

В самих интернатах жизнь также должна кардинально измениться. Если раньше учреждения работали по дискриминационным правилам, к примеру, проживание в одной палате по шесть человек, то сейчас это должно быть проживание квартирного типа, не более двух-трёх человек. И на этот блок должны быть свои санузел, кухня и гостиная.

Правила не допускают насилия и грубого обращения в отношении проживающих. Не допускается использование лекарственных средств в немедицинских целях, применение физической силы, изоляция. Постояльцы интерната должны вести активный образ жизни, им будет необходимо помогать в получении профессии и трудоустройстве.

Поэтому в интернатах будут расширены штаты, появятся социальный педагог, инструкторы по адаптивной и лечебной физкультуре, педагог-психолог, дефектолог, логопед, инструкторы по труду и трудовой терапии и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двадцать шесть воспитанников Хабаровского психоневрологического интерната заразились норовирусом после того, как поели в столовой учреждения. Специалисты ведомства проверили интернат и выявили нарушения санитарных требований в пищеблоке.