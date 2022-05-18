Психолог развеяла миф о пользе антистрессовых игрушек Психолог Колосова развеяла миф о пользе антистрессовых игрушек

Игрушка-антистресс / Фото shutterstock.com

Кандидат психологических наук Светлана Колосова в беседе с NEWS.ru развеяла популярный миф о пользе антистрессовых игрушек. По её словам, подобные предметы являются маркетинговым ходом и слабо работающим инструментом. Специалист считает, что антистрессовые игрушки полезны лишь детям для развития мелкой моторики рук.

Если мы говорим о стрессе, то никакие игрушки тут не релевантные. Но чем они помогают? Когда у нас есть стресс-реакции, то идеальный вариант — двигаться. Надо не менять игрушку, а ходить, чтобы переработать гормоны стресса. Мять игрушку — из серии хоть что-то, но с профессиональной точки, конечно, это слабое утешение, слабо работающий инструмент, — заявила Колосова.

Ранее психолог Илья Слободчиков рассказал, что пока человек находится в границах разумного поведения и не поддаётся панике из-за стресса, его психологическое состояние со временем стабилизируется. По его мнению, человеческому организму свойственно адаптироваться к стрессовой обстановке. Для борьбы с тревожными состояниями он также посоветовал составить распорядок дня и придерживаться его.

В свою очередь психиатр Виктория Жаденова отметила, что причинами возникновения тревожности у людей могут стать социальные сети, проблемы со сном, перфекционизм и гиперконтроль, неправильное питание и злоупотребление тонизирующими напитками.