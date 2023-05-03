Психолог рассказала об опасности пищевого насилия для ребенка Психолог Дербенева назвала пищевое насилие угрозой для ЖКТ ребенка

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Дети инстинктивно чувствуют, сколько пищи необходимо их организму, поэтому могут самостоятельно контролировать количество съедаемого, рассказала «Газете.Ru» детский психолог Наталия Дербенева. Однако, по ее словам, зачастую родители кормят детей насильно и даже наказывают едой, а это в дальнейшем грозит расстройствами пищевого поведения, а также проблемами с ЖКТ и лишним весом во взрослом возрасте.

Как подчеркнула эксперт, насильственные приемы пищи формируют такие вредные пищевые привычки, как вредные перекусы, использование гаджетов за едой, заедание. Специалист отметила, что пищевое насилие приучает ребенка питаться не для того, чтобы утолить голод, а чтобы угодить родителям.

Если человека постоянно закармливают со словами: «Это ты не голодный, но желудок-то голодный!» — ничего хорошего ждать не стоит. Со временем это перерастает в настоящее расстройство пищевого поведения и может привести к проблемам с ЖКТ, а также к набору веса, — предупредила Дербенева.

Ранее двухлетняя девочка в Петербурге выпила аммиак и попала в реанимацию. По словам матери ребенка, у них останавливалась знакомая, которая поставила пузырек с аммиаком к лекарствам. Пока мать занималась уборкой, девочка открыла тумбочку, достала флакон и выпила из него.