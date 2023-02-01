Психолог рассказала о способах манипуляции подростками в соцсетях Психолог Шишкова: для манипуляции сознанием подростков соцсети используют картинки и видео

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В социальных сетях для манипуляции сознанием подростков используются видеоролики и нестандартные картинки, которые способны вызвать эмоциональный всплеск, рассказала психолог Светлана Шишкова. Эксперт в разговоре с РИАМО отметила, что подростки обычно не обращают внимания на сухие тексты, они лучше воспринимают информацию визуально.

Это не просто что-то словесное, а всегда зрительный контакт. Активизируется как раз затылочный отдел головного мозга — зрительная кора. Подросток видит интересную картинку, я бы не сказала, что она всегда красивая, но она, так скажем, активизирует, возбуждает сознание подростка, привлекает его внимание, — объяснила психолог.

Чтобы привлечь внимание подростка, текст нужно обязательно сопровождать зрительным контентом или оформлять в виде плакатов. По мнению специалиста, такие посты в социальных сетях и являются манипуляцией, направленной на формирование мнения у детей с 12 до 16 лет. Современное интернет-пространство стало заменой улицы для подрастающего поколения. И улицы, и соцсети — это пример социума, который формирует сознание, отметила специалист.

Раньше, когда не было соцсетей, ребенок подрастал и выходил на улицу. Там он слушал хороших или плохих друзей, кого-то из старших, то есть на него оказывала влияние улица. А сейчас улица — это интернет-пространство, — добавила Шишкова.

После 16 лет, по словам психолога, подросток уже избирательнее подходит к выбору контента: какие Telegram-каналы читать, какие соцсети смотреть. На выбор влияет то, какие ценности привили ребенку родители, а также его цели и стремления.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что родителям важно изменить свой стиль поведения в отношениях с подростком, чтобы не допускать конфликтных ситуаций. Взрослым следует избегать ультиматумов и критики в адрес детей. По словам специалиста, к подростку нельзя относиться как к маленькому, но нужно проявлять больше сочувствия и принятия.