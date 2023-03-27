Психолог рассказала, какие слова нельзя использовать в качестве ругательств Психолог Горинова посоветовала отказаться от использования психофобной лексики

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В качестве ругательств не следует использовать психофобную лексику, например слова «псих» или «аутист», считает ведущий тренер Центра толерантности Еврейского музея Елена Горинова. Психолог рассказала «Газете.Ru», что подобные выражения создают предвзятое отношение к людям с ментальными особенностями.

Чаще всего такие слова фигурируют в речи, когда мы осуждаем действия другого человека, хотим указать на неправильность поступка или позиции. В итоге речь закрепляет в корне неверный стереотип о том, что ментальные особенности связаны с опасным поведением, — пояснила специалист.

По словам психолога, у людей складываются неверные стереотипы о людях с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными заболеваниями. Горинова считает, что такое отношение складывается в результате отсутствия опыта общения с такими людьми и недостаточной осведомленностью. Специалист рекомендует объяснять детям, почему использовать психофобную лексику не стоит и самим следить за своей речью.

В основе будет лежать принцип «сначала человек, потом отличие»: то есть человек с синдромом Дауна вместе «даун» или слова «солнечный», человек с нарушением зрения, слуха, — заключила Горинова.

Психолог Александра Метальникова ранее назвала страх поделиться проблемами с родителями одной из основных причин подростковой агрессии. По ее словам, дети также могут перенимать агрессивное поведение родителей.