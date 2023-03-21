Психолог назвала причины подростковой агрессии Психолог Метальникова: в подростках может отражаться агрессия и страх взрослых

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Подростки могут быть агрессивными из-за невозможности рассказать родителям о своих проблемах, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Александра Метальникова. По ее словам, из-за этого они могут выплескивать негативные эмоции на своих сверстников. Помимо того, в подростках могут отражаться агрессия и страх взрослых, ведь они относятся к психологически незащищенным категориям населения.

Нужно понимать, что подростки относятся к психологически незащищенным категориям населения. То есть, агрессивность или страх взрослых отражается на них. Кроме того, многие ребята боятся говорить о своих проблемах родителям, тем самым копят в себе агрессию, которую потом выплескивают на других, в частности сверстников, — уточнила Метальникова.

Причина, по которой агрессия подростков чаще попадает в новостные ленты, заключается в том, что люди в этом возрасте легче конфликтуют и легче затевают скандалы.

Психолог Дарья Дроженко ранее рассказала, что распознать вП ребенке буллера и агрессора можно, наблюдая за его поведением. По ее словам, ребенок, способный на издевательства над другими детьми, как правило, вспыльчив, злопамятен, но при этом закрыт и раздражителен. Буллер способен проявлять неуважение по отношению к взрослым, портить вещи других детей и нарушать правила, но при этом игнорирует просьбы остановиться, пояснила специалист. Она добавила, что агрессивный ребенок остро воспринимает проигрыши и чаще винит других в происшествиях и ссорах.