Психолог рассказала, какая семья формирует пассивную агрессию в детях

Пассивная агрессия формируется в детях, которым нельзя выражать эмоции в семье, сообщила семейный психолог Центра системной семейной терапии Татьяна Потёмкина изданию Pravda.Ru. К ней способно привести и сдерживание негативных реакций, объяснила специалист.

Развитию пассивной агрессии способствует распространённый миф, представление семьи о себе: «Мы дружная семья». Мы настолько дружны, что не должны показывать негативных эмоций в адрес родителей. При этом мамочка и папочка могут вести себя по-разному, в том числе унижая достоинство ребёнка, используя насмешки, чтобы показать своё недовольство, — сказала Потёмкина.

Она добавила, что родители могут игнорировать потребности ребёнка и заставлять его делать то, что считают нужным. В этом случае ребёнок добивается своего прокрастинацией, потому что не чувствует за собой никаких прав. А когда он вырастет, эта привычка будет ему мешать. Инфантильность — черта пассивного агрессора, считает Потёмкина.

Ранее специалист в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова перечислила выражения, которые могут стать поводом к ссоре. Она выделила фразы «ну да, да, конечно» и «я так и думал», в которых прослеживается пассивная агрессия.