«Да, конечно»: эксперт назвала провоцирующие конфликты фразы

https://static.news.ru/photo/cdf9334e-064b-11eb-9370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Русский язык богат на выражения, которые легко могут быть расценены собеседником как повод к ссоре. Такие словосочетания назвала специалист в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова.

Она пояснила, что универсальной фразы, вызывающей сразу же негативную эмоцию, нет, но есть «несколько ответвлений», которые сразу же окрашивают общение в негативный оттенок. Среди словосочетаний, вызывающих пассивную агрессию, она выделила фразы: «Ну да, да, конечно» и «Я так и думал», в которых прослеживается пассивная агрессия. Они могут вызвать недовольство у собеседника и спровоцировать давление на совесть или жалость.

Пешенькова, как передаёт РЕН ТВ, рекомендует спрашивать у собеседника, готов ли он к обратной связи, до того, как даст своё согласие. Эксперт предупредила, что формулировок вроде «Ты должен» с обвинительными интонациями лучше избегать. Вместо них лучше говорить «Мне кажется» или «Мы можем попробовать иначе».

Как писал NEWS.ru, ранее психиатр и психотерапевт Юрий Вяльба объяснил, что стоит за жаждой самоутверждения.