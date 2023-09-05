Психолог рассказала, как защитить ребенка от буллинга в школе Психолог Дугенцова: родителям стоит чаще спрашивать ребенка о его личной жизни

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Родители при воспитании ребенка должны сосредотачивать внимание на его личной жизни, а не на оценках, рассказала NEWS.ru семейных психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, если ребенок подвергся буллингу, очень важно вывести его на диалог. Лучше всего это сделать за счет наводящих вопросов.

Если ребенок подвергся буллингу в интернете или школе, первое, что может сделать родитель, это вывести дитя на разговор. Только не заставлять его рассказывать о травле, а задавать какие-то наводящие вопросы. Например, с кем он общается, с кем нет, почему. Если речь идет о ребенке дошкольного возраста, то с ним лучше проводить ролевую игру с мягкими игрушками, задавая те же вопросы, — рассказала Дугенцова.

При этом она подчеркнула, что не следует учить ребенка отвечать агрессией на агрессию. Куда важнее обучить его проявлять эмпатию. Ребенок должен осознать, что его обидчик на самом деле также является жертвой чьей-то агрессии.

Родителям стоит чаще спрашивать ребенка не об оценках, а его личной жизни, тогда в будущем он будет охотнее делится с тем, что с ним происходит. При сильном травматическом опыте у ребенка следует обратиться к психологу, чтобы эксперт начал профессионально работать над социальными взаимодействиями ребенка с окружающими, — продолжила эксперт.

Кроме того, она порекомендовала родителям избегать подавления эмоций своего чада. Когда ребенка постоянно просят не шуметь и вести себя спокойно, он закрывается и не решается высказаться.

Ранее психолог Наталья Наумова также рассказала, что родителям не следует выполнять домашнее задание вместо ребенка. По ее словам, взрослым достаточно ограничиться помощью, когда ребенок не до конца изучил информацию.