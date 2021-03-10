Психолог рассказала, как пандемия повлияла на выбор сексуальных партнёров

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Пандемия коронавируса привела к неожиданному результату: люди стали больше ценить отношения с постоянным партнёром, а не искать одноразовые сексуальные связи на стороне. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

Таким образом, отметила она, в вопросе отношений количество поменялось на качество.

Происходит перемена в институте семьи, всё большее значение приобретают семейные ценности. Люди менее стремятся к одноразовым сексуальным связям и ищут человека, с кем будут выстраивать полноценные отношения, — приводит слова Миллер «Москва 24».

Длительный период ограничений и пребывания в изоляции для многих стал поводом пересмотреть своё отношение к партнеру. Те, кто жил в неуспешных браках, развелись. Семьи, основанные на финансах или статусе в обществе уступили место союзам, основанным на гармонии отношений и совместных ценностях.

Кроме того, добавила Миллер, от часто меняющихся половых связей страдает иммунитет человека. Причём, даже контрацептивы не защищают на 100% от различных заболеваний. А пандемия заставила многих обратить внимание на своё здоровье.

Кроме того, по её словам, люди стали больше ценить душевные качества близких. Они тянутся к тем, с кем комфортно быть рядом в режиме 24/7. Примечательно, что такие партнёры могут не вполне идеальны, но дарят любимым свою энергетику и тепло.

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