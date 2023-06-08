Психолог рассказала, как накормить малоежку Психолог Мешкова посоветовала не кормить детей насильно, а создать за столом хорошее настроение

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Насильно заставлять ребенка-малоежку есть нельзя ни в коем случае, рассказала KP.RU заведующая кафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ, профессор, кандидат психологических наук Татьяна Мешкова. Специалист назвала несколько способов, как побороть детские капризы и сформировать у ребенка здоровые отношения с едой.

Психолог напомнила, что само слово «аппетит» происходит от латинского «appetitus», означающего стремление, желание. Поэтому за столом должно царить хорошее настроение, общая благожелательность и удовольствие от процесса. Испортить атмосферу легко, если заставлять маленького человека есть вопреки его желанию, манипулировать или обманывать его. Ребенку нужно позволить самому решать, что и сколько съесть за столом.

Необходимо соблюдать график завтрака, обеда и ужина, продолжила специалист. Для ребенка подойдет трехразовое питание и 2-3 перекуса (второй завтрак и полдник) в одно и то же время каждый день. При этом если ребенок, например, отказывается от полдника, то предлагайте ему еду только в ужин. Время, проведенное за столом, лучше ограничить, например 30 минутами, после чего еду следует убрать. Между приемами пищи ребенку нужно предлагать только обычную воду.

Кроме того, эксперт отметила особую важность завтраков, обедов и ужинов в кругу семьи. Малыш с большей готовностью попробует новые продукты, если увидит, что другие за столом едят то же самое. Семейные трапезы помогут не только выработать правильные пищевые привычки, но и усвоить правила общения за столом.

Телевизору, компьютеру и игрушкам не место рядом с обеденным столом. Время для еды — только для еды, подчеркнула Мешкова. Готовить еду лучше из полезных продуктов, а вредные нельзя держать в легкой доступности для ребенка.

Пищу ни в коем случае нельзя использовать как инструмент для наказания или поощрения, причем все члены семьи должны придерживаться одной и той же стратегии, резюмировала психолог.

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