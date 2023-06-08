Названы самые вредные для фигуры соусы Гастроэнтеролог Кашух назвала майонез самым вредным для фигуры соусом

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Самими вредными для фигуры и здоровья соусами являются майонез, кетчуп и горчица, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что в них содержится большое количество сахара, такие соусы очень калорийны и могут оказать негативное влияние на состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

А еще в такие соусы часто добавляют красители и консерванты, которые негативно сказываются на состоянии кишечной микрофлоры и могут ухудшать пищеварение, — предупредила Кашух.

По словам врача, на 100 гр майонеза приходится 600-680 килокалорий. Если отказываться от этого соуса не хочется, то можно приготовить его дома самостоятельно с использованием оливкового масла. В кетчупе содержится большое количество сахара, от него следует отказаться людям с нарушением углеводного обмена. Много сахара также содержится в хойсине, ранче и соевом соусе. Аналогами для них может стать устричный соус.

Горчица вредна для людей с болезнями ЖКТ, гипертонией, заболеваниями почек, сердца и сосудов, предупредила Кашух. Специалист подчеркнула, что горчица также является сильным аллергеном и может вызвать анафилактический шок.

При выборе соусов важно учитывать калорийность и состав. Гастроэнтеролог отметила, что в продукте не должно быть много жира, сахара, красителей и ароматизаторов. В качестве заправки лучше выбрать обезжиренный йогурт, оливковое масло и натуральные перетертые томаты. Также отлично подойдут зелень и приправы, такие как перец, розмарин, базилик и куркума.

Врач-диетолог Марият Мухина ранее посоветовала при возникновении чувства голода сначала выпить стакан теплой воды. Она омывает слизистую, смывает желудочный сок, и организм уже не так сильно требует еды.