Диетолог назвала действенные методы по снижению аппетита Диетолог Мухина назвала отруби и водоросли эффективными для снижения аппетита

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Иногда человеку кажется, что он голоден, хотя на самом деле он просто хочет пить, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. По ее словам, при возникновении чувства голода необходимо сначала выпить стакан теплой воды. Она омывает слизистую, смывает желудочный сок, и организм уже не так сильно требует еды.

Кроме того, чтобы притупить чувство голода, зачастую достаточно выпить чашку чая или кофе, подчеркнула диетолог. Помимо напитков, врач также посоветовала обратить внимание на продукты, которые имеют свойство увеличиваться в размерах, заполняя желудок.

Есть отруби, которые в 25 раз расширяются в желудке и дают чувство насыщения. Есть водоросли, которые содержат агар-агар и разбухают даже в 40 раз, — привела пример Мухина.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что яблоки помогают поддерживать уровень железа в крови, а также содержат большое количество витаминов и микроэлементов, благодаря чему они полезны для пожилых людей. Этот фрукт также помогает укрепить иммунитет и улучшает работу ЖКТ, в частности, перистальтику кишечника. Кроме того, кислые или кисло-сладкие яблоки не содержат в себе избытка сахаров.