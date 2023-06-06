Стало известно, чем яблоки полезны для пожилых Диетолог Арзамасцев назвал повышение уровня железа в крови пользой яблок для пожилых

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Яблоки помогают поддерживать уровень железа в крови, а также содержат большое количество витаминов, благодаря чему они полезны для пожилых людей, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Он рассказал «Москве 24», что этот фрукт также поможет укрепить иммунитет. Кроме того, кислые или кисло-сладкие яблоки не содержат в себе избытка сахаров.

Яблоки — это ценный продукт. В нем есть большое количество витаминов, железо, которые будут полезны пожилым людям. <...> Как общеукрепляющее средство для иммунитета яблоки тоже можно употреблять. Этот фрукт не содержит в себе избытка сахаров, — подчеркнул врач.

По словам диетолога, яблоки также улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Если проблем с ЖКТ нет, то данный фрукт поможет улучшить пищеварение. В яблоках содержится большое количество клетчатки и пектинов, которые укрепляют перистальтику кишечника. Кроме того, этот продукт помогает бороться с запорами, с которыми часто сталкиваются люди пожилого возраста.

Терапевт Чернышова ранее предупредила, что пожилые люди могут чувствовать усталость из-за различных заболеваний. По ее словам, одной из таких причин может стать анемия, при которой организму перестает хватать кислорода, из-за чего человек чувствует усталость.