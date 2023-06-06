Названы неожиданные причины усталости у пожилых Терапевт Чернышова назвал анемию одной из причин усталости у пожилых

Пожилые люди могут чувствовать усталость из-за различных заболеваний, предупредила о неожиданной причине появления такого симптома врач-терапевт Надежда Чернышова. Она рассказала «Москве 24», что одной из таких болезней является анемия. Организму перестает хватать кислорода, из-за чего человек чувствует усталость.

Усталость у людей старшего возраста может быть проявлением какого-то заболевания. Например, анемии, то есть нехватки железа в крови. В этом случае организму не хватает кислорода и появляется такой неприятный симптом, - пояснила специалист.

По словам врача, также усталость вызывают нарушения в работе печени и почек. Чернышова уточнила, что за счет выделительной функции этих органов из организма выходят вредные вещества, которые плохо сказываются на здоровье. При нарушении в их работе ядовитые вещества накапливаются, провоцируя в том числе усталость.

Также влиять на состояние пожилых могут атеросклероз и сердечная недостаточность. В первом случае мозг из-за бляшек не получает достаточно кислорода. При проблемах с сердцем орган перестает справляться с нагрузкой. Врач пояснила, что тогда в ткани поступает мало кислорода, а кровь застаивается.

Терапевт Алексей Хухрев ранее назвал причинами кома в горле у пожилых людей стресс, спазм мышц и нарушения в работе щитовидной железы. По его словам, если это ощущение не проходит, нужно обратиться к врачу.