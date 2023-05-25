Терапевт назвал причины возникновения кома в горле у пожилых Терапевт Хухрев назвал ком в горле у пожилых людей возможным признаком проблем с щитовидкой

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Причиной возникновения кома в горле у пожилых людей может быть стресс, спазм мышц, рефлюксная болезнь или нарушения в работе щитовидной железы, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. По его словам, если это ощущение не проходит, необходимо обратиться к врачу.

Если ощущение кома в горле присутствует постоянно, надо смотреть, нет ли проблем с щитовидной железой, нет ли каких-то больших узлов, которые могут вызывать это ощущение, — подчеркнул терапевт.

Кроме того, по его словам, ком в горле может возникать вследствие ожогов гортани желудочным соком при рефлюкс-эзофагите, когда из-за нарушения моторики желудочная среда попадает в пищевод и может доходить до гортани.

Также причиной неприятного симптома может оказаться спазм мышц шеи и горла, которые с возрастом теряют эластичность и часто болят. В этих случаях эксперт рекомендует обратиться к специалисту для их массажа, посоветовал эксперт.

Ранее эндокринолог Валентин Фадеев объяснил, что узлы щитовидной железы, когда ее клетки и ткани локально разрастаются, образуя округлые структуры, чаще всего имеют неопухолевую природу, а операционное удаление узлов показано не более чем 5% пациентов.