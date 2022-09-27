Психолог рассказала, как найти общий язык с трудным подростком Психолог Щербакова: родители должны показать подростку, что не хотят с ним ругаться

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Родители должны понять, что именно их не устраивает в поведении трудного подростка и действительно ли это является серьезной проблемой, а позже составить четкий план действий, сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Ирина Щербакова. Специалист также отметила необходимость показать ребенку, что с ним не хотят ругаться, а наоборот — вместе работать над решением проблемы.

При взаимодействии с подростком поставьте конкретную и выполнимую задачу, которую вам нужно решить в первую очередь. Исходя из нее составьте алгоритм действий, а затем определите метод. Вам что-то не нравится в поведении ребенка? Его оценки в школе? Это действительно проблема, которую нужно решать? Если да, и ребенок согласен с ней, то самое главное, — выбрать правильный метод. Если нет — задачу необходимо пересмотреть или вовсе от нее отказаться, — объяснила Щербакова.

Психолог подчеркнула, что очень важно показывать детям родительскую любовь, так как она для них как стена, которая не должна быть никогда разрушена. По словам эксперта, многие родители хотят, чтобы их дети были лучше них, добились большего успеха, чем они, но стоит запастись терпением и пониманием того, что ребенок имеет собственные мечты и желания.

Психолог Елена Андреева ранее сообщила, что дети с нарушениями психики более склонны к суицидальным мыслям, а первопричиной решения покончить с жизнью могут стать разногласия с родителями. Более того, внезапная скрытность и недоверие к родителям могут быть предпосылками к надвигающейся трагедии.