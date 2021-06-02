Психолог рассказал, почему люди становятся трудоголиками

https://static.news.ru/photo/283f9494-c38c-11eb-9dcb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трудоголизм — это болезнь, требующая лечения, хотя общество не видит в таком состоянии угрозы для здоровья. Человек становится трудоголиком из-за страха. Об этом «Народным новостям» рассказал бизнес-психолог, коуч, профайлер, полиграфолог Максим Коваленко.

Учитывая наше быстротекущее время, народ просто боится что-то не успеть. Особенно те, кто живут в мегаполисах — Москве, Петербурге. Они боятся, что их место быстро займёт кто-то другой, — пояснил он.

По словам специалиста, такие люди не отдыхают полноценно, что приводит к физическому и моральному истощению. Человек постепенно теряет свои интересы и увлечения, всё меньше уделяет время семье, тогда как работа становится навязчивой идеей. Из-за страха остановиться люди годами живут в состоянии невроза.

Психолог подчеркнул, что отдых необходим. Причём чтобы он был полноценным, следует убрать все раздражители, забыть на время о телефоне и Интернете.

Собеседник издания добавил, что страх появляется из-за неуверенности человека в себе. По его словам, большинство негативных эмоций надуманны, над ними необходимо работать, но мало кто этого хочет.

Ранее сообщалось, что трудоголиками считают себя две трети россиян (68%). Причём женщины называют себя так чаще мужчин — 72% и 63% респондентов соответственно. Среди работодателей треть (32%) согласны с тем, что сотрудники обязаны быть трудоголиками.