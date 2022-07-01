Психолог посоветовал россиянам провести отпуск с завязанными глазами Психолог Метальникова посоветовала россиянам провести отпуск с завязанными глазами

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Женский коуч и психолог Александра Метальникова рассказала ОСН, как расслабиться во время отпуска. По ее словам, один из наиболее действенных способов снять стресс — закрыть или завязать глаза, и пробыть в таком состоянии сутки.

Хорошо есть с закрытыми глазами и провести день с завязанными глазами — это очень заземляет, — считает специалист.

Кроме этого, помочь с подавлением тревожности может и другое упражнение для глаз — Метальникова предлагает зафиксировать свой взгляд на конкретной точке и заняться специальной медитацией.

Выполнять ее нужно с прямой спиной, все внимание сосредоточить на точке и смотреть на нее, сколько получится. Можно переводить внимание на затылок изнутри, — рассказала психолог.

Эксперт уточнила, что крайне важно освободиться от внутренних мыслей и обратить внимание на внешние источники звуков, такие как сыплющийся песок, крик чайки или шелест волн. Сами же мысли нужно записать на бумагу и сжечь ее.

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