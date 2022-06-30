Врач развеял миф о пользе народных методов при лечении солнечных ожогов Косметолог Ибрагимов заявил об опасности кисломолочных продуктов при лечении солнечных ожогов

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Дерматовенеролог и косметолог Григорий Ибрагимов рассказал об опасности использования народных рецептов при лечении солнечных ожогов. Речь идет о кисломолочных продуктах, таких как сметана и йогурт. Он рассказал «Газета.Ru», что после их нанесения человек может получить заражение кожи.

По словам эксперта, раздражителями являются содержащиеся в продуктах молочная кислота и лактобактерии — именно они воспаляют кожу.

Обгорев на солнце, многие бросаются мазать кожу сметаной, кефиром, ряженкой и даже йогуртом. Однако в их состав входят молочная кислота и лактобактерии. Они способны усиливать раздражение и воспаление кожи. А при сильном ожоге и вовсе могут привести к заражению кожного покрова бактериальной инфекцией, — поделился специалист.

Кроме этого он отметил, что чем выше будет плотность кисломолочного продукта, тем опаснее его применение. Причина кроется в образующейся на поверхности кожи пленке, которая и мешает выводить излишки жара из организма.

В результате ожог проникает все глубже, провоцирует отек мягких тканей и грозит вызвать инфекцию, — подчеркивает Ибрагимов.

Ранее дерматолог Юлия Галлямова заявила, что люди неправильно подбирают средства от ультрафиолетового излучения, а также вовремя не обновляют защиту. Она отметила, что люди продолжают использовать средства с фактором защиты от солнца (SPF) от 15 или 20, тогда как для реальной защиты кожи необходим уровень SPF 30 и 50+. Эксперт также напомнила, что любая защита действует два часа, а затем её нужно обновлять.