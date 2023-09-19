Психолог перечислила признаки игровой зависимости у ребенка Психолог Метелева: об игромании у ребенка может говорить сужение кругозора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изначально безобидное увлечение ребенка компьютерными играми может развиться в навязчивое состояние, характеризующееся чрезмерной фокусировкой на игровом процессе и сужением кругозора, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог Татьяна Метелева. Она отметила, что маркером игромании являются усиление тревоги и беспокойства, снижение активности и даже ухудшение самочувствия при любых попытках ограничить доступ ребенка к игре.

Игромания — это точно такая же зависимость, как и зависимость от алкоголя или наркотиков. Механизм один и тот же: происходит фокусировка на одном объекте или чрезмерная вовлеченность в какой-то процесс и сужение круга всех остальных интересов, в результате чего рушатся все сферы жизни, — объяснила специалист.

По ее словам, при возникновении зависимости игра из части отдыха ребенка превращается в центр его жизни, а все остальные сферы становятся лишь вспомогательными. К признакам игромании психолог отнесла постоянное возрастание времени игры, потерю интереса ко всему, кроме игры, отдаление от семьи и друзей, а также отсутствие у ребенка во время игры реакции на происходящее вокруг.

Кроме того, как рассказала Метелева, маркером зависимости является усиление тревоги и беспокойства, снижение активности и даже ухудшение самочувствия при любых попытках ограничить доступ ребенка к игре. Иногда физиологические симптомы проявляются в виде нарушений сна, потери аппетита, тахикардии, обильного потоотделения и тремора конечностей.

По словам психолога, в подобных случаях родителям нужно постараться компенсировать ребенку недостающие эмоции, проговорить страхи и беспокойства, ни в коем случае не ругая и не обвиняя его.

Например, часто в ловушку зависимости попадают дети, изначально склонные к фантазии и уединенности, интроверты. Такому ребенку нужно помочь наладить социальные коммуникации, снять страх общения со сверстниками, — подчеркнула Метелева.

Издание добавляет, что зависимость от компьютерных игр недавно была официально внесена ВОЗ в перечень психических расстройств.

Ранее нейропсихолог Бибигуль Кушалиева предупредила, что зависимость от сериалов может негативно отразиться на восприятии человеком реального мира. Специалист отметила, что в современном мире сериаломания широко развилась из-за свободного доступа в интернет и к онлайн-кинотеатрам.