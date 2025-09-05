Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей

Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 18:15

Психолог Полякова: волнение за выросших детей является нормальной реакцией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Волнение за выросших детей является нормальной реакцией, заявила психолог Алевтина Полякова. В разговоре с Regions специалист подчеркнула, что старый уклад жизни оказывается разрушенным, из-за чего приходится перестраиваться. По ее словам, в этот момент важно не дать победить негативным эмоциям.

Скучать по детям, переживать и беспокоиться о них — нормальные эмоции любящей матери. Этого не нужно стыдиться. Естественно, что человек, перестраивая уклад жизни, испытывает в том числе и негативные чувства. Главное — не давать негативу превалировать, — пояснила Полякова.

Ранее психолог Юлия Тарибо заявила, что выросшие дети могут начать критиковать своих родителей, чтобы продемонстрировать самостоятельность. Эксперт подчеркнула, что в какой-то момент человек выстраивает собственную систему ценностей, которая может заметно отличаться от родительской.

