Стало известно, как мошенники запускают режим паники у жертвы

Мошенники не дают жертвам опомниться с помощью фраз, которые вызывают панику, заявила психолог Елена Шпагина. По ее словам, переданным RT, в состоянии стресса способность к рациональному анализу резко снижается и человеком начинают управлять древние инстинкты — «бей, беги или замри».

Одним из ключевых приемов является создание острого дефицита времени и искусственной срочности. Такие фразы, как «Решение нужно принять прямо сейчас» или «Ваш счет взломан, нужно немедленно все проверить», запускают режим паники, — отметила она.

Ранее в МВД России сообщили, что защититься от мошенников во время онлайн-знакомств поможет предложение прогуляться в парке. После этих слов аферисты обычно отказываются продолжить общение.