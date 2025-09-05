Психолог раскрыла главный прием создателей фильмов ужасов

Фильмы ужасов основаны на природных страхах человека — темноте, неизвестности, болезнях и смерти, заявила NEWS.ru психолог Юлия Тарибо. По ее словам, в хоррорах также часто поднимаются темы потери контроля и вторжения в личное пространство.

Режиссеры хорроров умело используют наши эволюционно обусловленные страхи: боязнь темноты, неизвестности, хищников, болезней, смерти. В фильмах ужасов часто эксплуатируются темы потери контроля над собой, вторжения в личное пространство, угрозы для близких, — сказала Тарибо.

Она напомнила, что один из главных приемов фильмов ужасов — атмосфера напряжения. По словам психолога, музыка, звуковые эффекты, а также игра света и тени настраивают зрителей на ожидание чего-то плохого.

Резкие звуки, неожиданные появления пугающих образов, так называемых скримеров, вызывают мгновенную реакцию страха, заставляя сердце биться чаще, а адреналин — зашкаливать. Мы временно забываем, что это всего лишь фильм, и начинаем сопереживать героям, испытывать их страхи и надежды. Даже осознавая, что все это постановочная игра, мы не можем полностью отключиться от эмоций, — объяснила Тарибо.

Ранее психолог Елена Масолова заявила, что просмотр фильмов ужасов помогает безопасно проживать страхи и работать с неосознанными тревогами. По ее словам, этот жанр кино дает возможность столкнуться с пугающими темами в контролируемой обстановке, что может быть полезно для психического здоровья.