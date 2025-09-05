Психолог ответила, как принуждение учиться на отлично приводит к катастрофе

Страх совершить ошибку ведет отличников по пути неудачника из-за нехватки смелости рисковать, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, такие люди стараются не браться за незнакомые задачи или тратят много времени на выполнение.

Отличники, по сути, часто оказываются самыми несостоятельными людьми. Что же ставит их на путь неудачников? У них настоящая проблема с постановкой задач. Смелость рисковать, нестандартно мыслить и не бояться ошибаться — все это не для них. Они живут в страхе допустить ошибку и не получить «пятерку». Поэтому от незнакомых задач они предпочитают уклоняться. А если и берутся, то тратят много времени на исполнение. Не из желания сделать хорошо, а из-за страха ошибиться, — сказала Рейнталь.

Она уточнила, что посредственные ученики, которые часто совершали ошибки и принимали неправильные решения, научились адаптироваться к ситуации. Кроме того, отметила психолог, отличники постоянно ощущают тревогу из-за неожиданных ситуаций, которыми наполнена жизнь.

Что касается профессии, то бывшие «пятерочники» часто и тут промахиваются. Вуз и специальность выбираются не по интересу, а исходя из того, что «престижно». Они знают все о предметах, но совершенно не знают себя, что сразу ведет к разочарованию и кризису, — добавила Рейнталь.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин, сославшись на слова раиса Татарстана Рустама Минниханова, заявил, что из троечников часто выходят успешные чиновники, включая глав регионов. При этом, по словам Метшина, школьники должны стараться учиться.