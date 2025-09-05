Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 07:00

Психолог ответила, как принуждение учиться на отлично приводит к катастрофе

Психолог Рейнталь: страх ошибиться ведет отличников по пути неудачника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страх совершить ошибку ведет отличников по пути неудачника из-за нехватки смелости рисковать, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, такие люди стараются не браться за незнакомые задачи или тратят много времени на выполнение.

Отличники, по сути, часто оказываются самыми несостоятельными людьми. Что же ставит их на путь неудачников? У них настоящая проблема с постановкой задач. Смелость рисковать, нестандартно мыслить и не бояться ошибаться — все это не для них. Они живут в страхе допустить ошибку и не получить «пятерку». Поэтому от незнакомых задач они предпочитают уклоняться. А если и берутся, то тратят много времени на исполнение. Не из желания сделать хорошо, а из-за страха ошибиться, — сказала Рейнталь.

Она уточнила, что посредственные ученики, которые часто совершали ошибки и принимали неправильные решения, научились адаптироваться к ситуации. Кроме того, отметила психолог, отличники постоянно ощущают тревогу из-за неожиданных ситуаций, которыми наполнена жизнь.

Что касается профессии, то бывшие «пятерочники» часто и тут промахиваются. Вуз и специальность выбираются не по интересу, а исходя из того, что «престижно». Они знают все о предметах, но совершенно не знают себя, что сразу ведет к разочарованию и кризису, — добавила Рейнталь.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин, сославшись на слова раиса Татарстана Рустама Минниханова, заявил, что из троечников часто выходят успешные чиновники, включая глав регионов. При этом, по словам Метшина, школьники должны стараться учиться.

психологи
психология
дети
взрослые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, почему отношения США и РФ не могут нормализоваться быстрее
В России предложили наказывать за неисполненное обещание жениться
«Верить никому нельзя»: Путин обратился к россиянам с одним советом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 сентября: инфографика
В Кремле описали сценарий, когда конфликт на Украине нельзя завершить мирно
ПВО уничтожила почти 100 БПЛА, атаковавших Россию ночью
Покупаем сыр и орехи: как вкусно запечь свеклу в духовке
Ночь в российском регионе прошла под звуки работы ПВО по украинским дронам
США впервые за 33 года купили у России яйца
Встречу «коалиции желающих» назвали подтверждением раскола в ЕС
Педиатр поставила точку в споре, можно ли детям есть грибы
Психолог ответила, как принуждение учиться на отлично приводит к катастрофе
Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву
Генпрокурор РФ рассказал, откуда берутся поборы с предпринимателей
Россиянам объяснили, как снизить расходы на электроэнергию на 30%
Готовим турецкую лепешку гезлеме — простую и вкусную. Лучше, чем чебуреки!
Названы пластические операции с быстрым визуальным эффектом
Попытка ВСУ атаковать Рязанскую область обернулась провалом
ВСУ потеряли беспилотники, пытаясь атаковать российский регион
С дымком: запеченная свекла в фольге — удивите себя и гостей
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.