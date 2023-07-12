Психолог оценила идею запретить продажу детских сигарет и шампанского Психолог Наумова поддержала идею запретить продажу детских сигарет и шампанского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детские сигареты и шампанское не вредны для здоровья, но при этом они формируют неправильный стереотип, считает детский психолог Наталья Наумова. В разговоре с НСН она поддержала идею запретить продажу этих продуктов. По словам специалиста, в подростковом возрасте ребенок может пристраститься к выпивке и курению, если видел, что это является нормой.

У детей выстраивается стереотип: если я курю, если я пью, значит, я взрослый. Когда ребенок достигает подросткового возраста, у него не возникает вопроса, хорошо это или плохо: мои родители это делали всегда, мне с детства давали детские варианты алкоголя и сигарет, значит, теперь я могу попробовать, — пояснила психолог.

По словам специалиста, нельзя приучать ребенка к потенциально пагубной привычке. Психолог также подчеркнула, что выбор детских игрушек во многом зависит от настроений в обществе. Так, после начала специальной военной операции (СВО) вырос интерес к игрушечному оружию. Наумова отметила, что детскую косметику при этом запрещать не следует. Это связано с тем, что таким образом девочки смотрят на взрослых, которые ухаживают за собой, и сами готовятся к этому.

С предложением запретить продажу продуктов для детей, которые копируют взрослые вещи, выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он направил обращение на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко с предложением снять с продажи детские шампанское, сигареты, косметику и переводные татуировки.

Наумова ранее рассказала, что кукла Barbie с синдромом Дауна сможет научить детей терпимости к тем людям, которые от них отличаются. По ее словам, благодаря подобным игрушкам можно объяснить необходимость относиться с терпением ко всем людям.