Психолог объяснила значение смартфонов для современных людей Психолог Абравитова: современные люди воспринимают смартфоны как часть себя

Современные люди воспринимают смартфоны не просто как средство связи, а как часть себя, заявила RT психолог Марианна Абравитова. Она предупредила, что неспособность расстаться с этим гаджетом на какой-то промежуток времени сигнализирует о зависимости.

Сейчас телефон в нашей руке — это продолжение нашей психики, нашей личности. Поэтому и сформировалась такая зависимость. Мы сейчас воспринимаем телефон как продолжение себя, и, если нас лишить этого — это как отсечь половину мозга. Как человек после инсульта, — высказалась Абравитова.

Она отметила, что сейчас внутри смартфонов находится практически все, в чем нуждается человек. Психолог добавила, что людям с зависимостью от гаджетов следует практиковать цифровой детокс. Важно ограничивать время пользования телефоном, в особенности вечером.

Эксперт по этикету Ольга Лукинова заявила, что главной проблемой современного общества стала цифровая привязанность. По ее словам, сейчас человек буквально носит рабочее место с собой в виде разных гаджетов.