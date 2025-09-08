Россиянам обозначили главную проблему современного общества

Главной проблемой современного общества стала цифровая привязанность, заявила эксперт по этикету Ольга Лукинова. По ее словам, которые передает «Радио 1», сейчас человек буквально носит рабочее место с собой в виде разных гаджетов.

Это серьезная проблема, и когда мы начнем это понимать, то нужно думать о решении. Сейчас человек буквально носит свое рабочее место с собой из-за разных цифровых средств, — сказала Лукинова.

Ранее психиатр Александр Федорович заявил, что признаком цифровой зависимости человека является постоянное пролистывание чатов. Он подчеркнул, что цифровизация в жизни достигла катастрофических пределов и разрушает людей.

Лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов ранее заявил, что цифровая зависимость разрушает семьи молодых россиян. В связи с этим он предложил создать в стране специальные программы и центры, которые помогут вернуть культуру живого общения.