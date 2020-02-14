https://static.news.ru/photo/65af21c4-4f1f-11ea-82ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Согласно результатам соцопросов, больше половины россиян (56%) не собираются отмечать День святого Валентина. Этот показатель за год вырос на 10%. Семейный психолог Наталья Панфилова объяснила снижение популярности праздника у жителей РФ сочетанием ряда причин.

Своими гипотезами Панфилова поделилась с НСН. Специалист отметила, что россияне до сих пор не определились, считать ли День всех влюблённых праздником. Споры об этом разгораются с новой силой каждый год. Также Панфилова напоминает, что эта дата в РФ не является выходным.

В качестве ещё одной вероятной причины снижения интереса ко Дню святого Валентина психолог назвала падение уровня дохода россиян.

Доходы сейчас снижаются, для всех это очевидно. Поэтому на День святого Валентина люди не хотят тратиться, а копят силы на 23 февраля и 8 Марта, которые празднуются в нашей традиции, — рассказала Панфилова

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить празднование Дня святого Валентина в российских школах. Парламентарий раскритиковал праздник за «пластиковость» и «потребительскую сущность».