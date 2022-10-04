Психолог объяснила причину популярности идей ЛГБТ у подростков Психолог Наумова: подростки идут в ЛГБТ, чтобы завоевать популярность

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Для подростков тема приверженности к ЛГБТ-среде — это способ выделиться и привлечь к себе внимание, заявила детский психолог Дарья Дугенцова. По мнению специалиста, многие ограничиваются только переодеванием в одежду противоположного пола. Она подчеркнула, что стремление выразить себя таким образом особенно популярно среди школьников США и Европы, пишет «360».

Мировая статистика утверждает, что более 80% подростков признались, что пришли к однополым отношением, чтобы стать более заметными и популярными среди сверстников. То есть это выбор не от природы (таких людей вообще 1% всего населения), а по расчету, — сказала психолог.

Дугенцова добавила: чтобы стать популярными среди сверстников, дети готовы на все, а приход в ЛГБТ они считают самым простым способом. В связи с этим она отметила важность введения в школах уроков сексуального воспитания и психологии, поскольку многие родители не могут говорить с детьми на щекотливые темы. В противном случае дети будут получать достаточно извращенные сведенья от своих сверстников, которые тоже безграмотны в этих вопросах.

Приучать ребенка к сексуальному воспитанию нужно приблизительно с шести лет, ведь он уже с трехлетнего возраста начинает выяснять, чем отличаются мальчики от девочек. Детям нужно это все объяснять и непременно отвечать на все их вопросы, — подчеркнула Дугенцова.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее заявил, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Он отметил, что в случае принятия инициативы штраф за пропаганду ЛГБТ для граждан составит до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 4 млн рублей.