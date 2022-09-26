В правительстве поддержали законопроект о наказаниях за ЛГБТ-пропаганду Хинштейн заявил, что комиссия кабмина поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, сообщил в своем Telegram-канале автор инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он отметил, что в случае принятия инициативы штраф за пропаганду ЛГБТ для граждан составит до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 4 млн рублей.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня официально поддержала наш законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, — написал Хинштейн.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу говорилось о том, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что концепция Хинштейна правительству понравилась, но там отметили, что принятие законопроекта создаст дополнительную нагрузку на должностных лиц и судей, и властям придется увеличивать их численность. При этом увеличение штрафов за пропаганду ЛГБТ обернется тем, что люди просто не смогут выплачивать их «с учетом актуальной социально-экономической обстановки санкций».

Роскомнадзор уже поддержал законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии.