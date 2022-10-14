Психолог объяснила, как расположить к себе сотрудника ГИБДД Психолог Твардовская: чтобы расположить к себе сотрудника ГИБДД нужно улыбаться и успокоиться

Если человек спокоен и проявляет невербальный позитив, он с большой долей вероятности расположит к себе сотрудника ГИБДД, который остановил автомобиль для проверки, сказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог Ольга Твардовская. По ее словам, снять напряжение поможет контроль дыхания и переключение внимания с помощью упражнения «вправо-влево, вверх-вниз». Также эксперт посоветовала прием, который позволит создать у водителя улыбку — по ее словам, следует представить сотрудника ГИБДД в нелепом положении.

Самое главное, это отсутствие страха. Для того, чтобы снизить уровень стресса, можно сыграть в игру, в которой вы представляете сотрудника ГИБДД в одной фуражке и с жезлом. За ним стоят его жена, начальник и требуют остановить ваш автомобиль, чтобы получить деньги. От этого у вас появится улыбка на лице. Можно также представить, что сотрудник полиции одет во что-то нелепое. Другими словами, сделать ситуацию смешной и оттого менее страшной, — объяснила специалист.

Избавиться от страха проверки Госавтоинспекцией можно благодаря упражнению «вправо-влево, вверх-вниз», которое поможет снять фокус мыслей с тревоги. Нужно переключить свое внимание: посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, попытаться уловить вкус и запах, пояснила Твардовская. По ее словам, таким образом человек переключается на другую репрезентативную систему.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее рассказал, что сотрудники ГИБДД обращают больше внимания на обладателей «красивого» госномера. ​​По этому признаку инспекторы оценивают платежеспособность водителя, пояснил эксперт. Также больше внимания к себе привлекают машины, которые чаще всего угоняют, среди таких очень много дешевых авто, таких как ВАЗ и отечественная Lada. Эксперт уточнил, что сотрудники ГИБДД редко останавливают машины с чистым кузовом, тонировкой по ГОСТу и без явных изменений в конструкции, которые можно увидеть невооруженным глазом.