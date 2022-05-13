Психолог объяснила, как отучить ребёнка от агрессии Психолог Дурнева: отучить ребёнка от агрессии можно, перенаправив её в иное поведение

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Отучить ребёнка от агрессии можно, перенаправив её в альтернативное поведение, посоветовала клинический психолог Марина Дурнева в разговоре с «Москвой 24». Подавлять чувства ребёнка — и даже агрессию — нельзя, отметила она. Кроме того, взрослым нужно следить за своим поведением, так как дети учатся у них.

Если малыш стукнул другого из-за игрушки, надо сначала назвать его эмоцию: «Я понимаю, ты злишься, потому что мальчик взял твою игрушку». Затем сказать, что кричать, выхватывать вещи из рук, а тем более бить кого-то нельзя. <...> Важный шаг в работе с агрессией — давать ребёнку приемлемую альтернативу грубому поведению. Например, вместо драки предложить попробовать договориться словами, — сказала Дурнева.

Она добавила, что агрессия — это нормальная и необходимая реакция, она помогает развиваться. Младенцы кусают грудь матери, требуя молоко, дети бьют других, защищая свои вещи. Но игнорировать такое поведение нельзя, предупредила Дурнева.

Любые запреты при этом следует объяснять, ребёнок должен знать, почему именно не следует вести себя определённым образом.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru объяснила, почему каждому ребёнку в семье нужна отдельная комната. Дело в том, что ребёнку необходимо место, где можно определять свои правила, хотя родители выстраивают границы дозволенного.