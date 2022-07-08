Психолог объяснила, как говорить детям об эксгибиционистах Психолог Бочкова: рассказывая детям о существовании эксгибиционистов, нельзя запугивать

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Рассказывая детям о существовании эксгибиционистов, нельзя запугивать, сообщила клинический и семейный психолог Ольга Бочкова «Газете.Ru». При этом игнорировать тему и умалчивать о таком тоже не следует, иначе ребёнок будет шокирован, если столкнётся с эксгибиционистом. Важно объяснить, что половые органы неприкосновенны, их никто не должен показывать.

Можно сказать ребенку так: «Если тебе незнакомый или знакомый человек, взрослый или ребёнок показывает свои половые органы, просит потрогать твои, тянется к тебе, просит снять на видео — то это опасно. Кричи и убегай», — сказала Бочкова.

По её словам, так можно дать ребёнку инструмент, а не запугать «страшными дядями, которые могут мимо него ходить и что-то показать».

Семейный психолог Ольга Романив в свою очередь рассказала, что эксгибиционисты обычно неопасны, они хотят просто напугать и удивить. При встрече с таким персонажем следует реагировать спокойно, без эмоций, посоветовала она: чем спокойнее будет реакция, тем меньше моральные страдания.

Ранее в Свердловской области эксгибиционист избил полицейских при попытке задержания. Голый мужчина бегал по улицам, из-за чего местные жители вызвали полицию. Но когда те пришли к эксгибиционисту домой, он набросился на сотрудников правоохранительных органов с палкой и ножом. Полицейские отделались ушибами, задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело.