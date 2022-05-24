Психолог назвала причину, по которой люди попадают в секту Психолог Лязгунова: люди приходят в секту, чтобы переложить ответственность за свою жизнь

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Чаще всего в секту попадают люди с определенным строением психики, жаждущие найти «спасателя», заявила магистр психологии Юлия Лянгузова. По ее мнению, такие люди ищут какую-либо организацию, чтобы передать ответственность за свою жизнь другому человеку, пишет «Радио 1».

Взять на себя самого ответственность за какие-то изменения в своей жизни, за спасение себя достаточно тяжело. А когда кто-то говорит, что будет тебя спасать от чего-то масштабного — от страны, государства, глобальной войны, пандемии, эпидемии и чего угодно, в это проще поверить. Тут можно на другого человека перекинуть ответственность, — пояснила Лязгунова.

Она добавила, что таким «спасателем» может оказаться не только глава секты, но и руководитель компании. При этом лидер обязательно задает очень жесткие «правила игры». По мнению Лязгуновой, подобную тоталитарную модель поведения можно встретить и в армии. Яркий тому пример — дедовщина, считает психолог.

Ранее женский наставник Юлия Владис заявила: чтобы избавиться от синдрома жертвы, при котором человек считает себя заложником обстоятельств, стоит поговорить с психологом. По ее мнению, людям необходимо принять ответственность за свою жизнь, чтобы избежать пораженческих настроений.