Россиянам рассказали, как избавиться от синдрома жертвы

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Чтобы избавиться от синдрома жертвы, при котором человек считает себя заложником обстоятельств, стоит поговорить с психологом, считает женский наставник Юлия Владис. По ее мнению, людям необходимо принять ответственность за свою жизнь, чтобы избежать пораженческих настроений, пишет «Радио 1».

Посещение психологов даёт осознанность, возможность увидеть в себе такие синдромы. После сеансов со специалистом вы сможете отслеживать, где часто просите помощи или не знаете, что именно вам нужно сделать. Тогда можно будет увидеть в себе корень неудач и вернуться во взрослую позицию. Человек сам должен встать на этот путь отказа от жертвенности и снова обрести ответственность за свою судьбу, — подчеркнула Владис.

Она добавила, что люди с синдромом жертвы часто задаются вопросами о том, почему с ними постоянно происходит что-то плохое и почему жизнь не сложилась в их пользу. Владис указала, что фокусировать внимание на прошлом — неправильно. Чтобы перестать быть жертвой, надо спрашивать себя «для чего?» и пытаться выносить урок или ценный опыт из происходящих событий.

Ранее психолог Александр Шахов заявил, что уверенная в себе женщина всегда сохраняет позитивный настрой, ей несвойственна критика окружающих, она не завидует и не обижается. По его словам, окружающие оценивают девушку так, как она сама преподносит себя и свои достоинства.