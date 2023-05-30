Психолог назвал золотое правило борьбы с паникой на фоне боевых действий Психолог Поляков посоветовал проверять информацию, чтобы не паниковать на фоне боевых действий

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Для борьбы с паникой во время боевых действий необходимо не поддаваться на манипуляции, рассказал NEWS.ru кандидат психологических наук, психолог Александр Поляков. Он объяснил, что фейки целенаправленно создаются для того, чтобы распространить страх и тревогу.

Идут боевые действия, и распространение паники — одна из их составляющих. <...> Дело в том, что мгновенная реакция на опасность — защитный механизм человека. Времени «на подумать» в нашей биологической программе не предусмотрено. Когда много разных источников, человек тем более не успевает подумать. Чтобы вами не манипулировали, совет один — любую информацию, особенно полученную в такой ситуации в соцсетях, перепроверяйте через официальные источники. Это золотое правило, — сказал Поляков.

Психолог добавил, что информация в Сети распространяется лавинообразно, так как пользователи репостят публикацию, комментируют и отправляют в чаты. Отличительной чертой фейка он назвал излишнюю эмоциональность изложения, которая нужна для того, чтобы отсечь рациональную реакцию.

Не идите на поводу у толпы. Если волнуетесь, обзвоните знакомых и родных, узнайте, все ли в порядке с ними. Это лучше, чем читать анонимные комментарии или Telegram-каналы, — сказала Поляков.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале призвал привлекать к уголовной ответственности всех, кто будет распространять украинские фейки и разгонять панику среди жителей Москвы.