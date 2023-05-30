Соловьев призвал сажать за фейки про атаку дронов на Москву Телеведущий Соловьев призвал привлекать к уголовной ответственности за фейки о БПЛА в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале призвал привлекать к уголовной ответственности всех, кто будет распространять украинские фейки и разгонять панику среди жителей Москвы. Ведущий указал, что ситуация с атакой дронов на столицу отрабатывается в штатном режиме.

Понятно, что украинские ЦИПсО (Центры информационно-психологических операций. — NEWS.ru) не будет сидеть сложа руки. Они уже сейчас лепят фейки и обязательно их вбросят, чтобы разогнать панику среди жителей столицы. Считаю, что всех, кто это будет подхватывать, нужно привлекать к уголовной ответственности. Все вбросы, намеренные публикации ложной, непроверенной информации надо пресекать и преследовать по закону, — написал Соловьев.

Ранее глава городского округа Истра Татьяна Витушева призвала жителей Подмосковья не публиковать и не комментировать кадры работы ПВО. Витушева попросила сообщать обо всех подозрительных объектах и людях, запускающих дроны, экстренным службам.

Минобороны РФ заявило, что 30 мая Украина задействовала для атаки по Москве восемь беспилотников самолетного типа. Все дроны были уничтожены ЗРПК «Панцирь-С» и подавлены средствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин тем временем сообщил, что в столице специалисты провели все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств попадания беспилотников в жилые дома. По словам градоначальника, эвакуированные жители начинают возвращаться в свои квартиры.