https://static.news.ru/photo/a631609c-28b7-11ea-8294-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал, что поможет преодолеть страх перед полётами.

По его словам, чаще всего аэрофобы опасаются за своё самочувствие. Справиться с тревогой может помочь нормализация дыхания.

Страх проявляется телесно, и в результате выработки адреналина запускается множество физиологических процессов: учащается сердцебиение, повышается температура тела, — пояснил он.

Психолог отметил важность общего самочувствия — во время полёта нужно «чувствовать себя отлично», потому что в ином случае будет повышаться эмоциональность и тревожность.

Нужен отличный сон, никакого застолья перед полетом, чтобы человек проснулся с хорошим настроением и здравым умом, — рассказал Жавнеров.

Он также посоветовал разобрать все возможные варианты развития событий перед посадкой в самолёт, чтобы быть готовым, например, к турбулентности.

Когда человек боится полететь — это следствие повышенной тревожности в целом. И без снижения общей тревожности человек не сможет перестать бояться, — подчеркнул специалист.

При этом он сообщил, что успокоительные могут облегчить перелёт, однако необходимо соблюдать дозу и не экспериментировать с новыми препаратами перед путешествием, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее завотделением Психотерапевтической клинической больницы № 1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов сообщил, что людям, страдающим аэрофобией, необходимо принять свой страх, а не заглушать его с помощью книг, еды или прослушивания музыки.