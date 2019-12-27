Специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал, что поможет преодолеть страх перед полётами.
По его словам, чаще всего аэрофобы опасаются за своё самочувствие. Справиться с тревогой может помочь нормализация дыхания.
Страх проявляется телесно, и в результате выработки адреналина запускается множество физиологических процессов: учащается сердцебиение, повышается температура тела, — пояснил он.
Психолог отметил важность общего самочувствия — во время полёта нужно «чувствовать себя отлично», потому что в ином случае будет повышаться эмоциональность и тревожность.
Нужен отличный сон, никакого застолья перед полетом, чтобы человек проснулся с хорошим настроением и здравым умом, — рассказал Жавнеров.
Он также посоветовал разобрать все возможные варианты развития событий перед посадкой в самолёт, чтобы быть готовым, например, к турбулентности.
Когда человек боится полететь — это следствие повышенной тревожности в целом. И без снижения общей тревожности человек не сможет перестать бояться, — подчеркнул специалист.
При этом он сообщил, что успокоительные могут облегчить перелёт, однако необходимо соблюдать дозу и не экспериментировать с новыми препаратами перед путешествием,
Как писал NEWS.ru, ранее завотделением Психотерапевтической клинической больницы № 1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов сообщил, что людям, страдающим аэрофобией, необходимо принять свой страх, а не заглушать его с помощью книг, еды или прослушивания музыки.
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