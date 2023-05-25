Психиатр раскрыл опасность ветеранов с ПТСР для общества Психиатр Меринов: от ветеранов с посттравматическим стрессовым расстройством могут пострадать близкие

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

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Ветераны боевых действий с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) могут быть агрессивны, но такое поведение проявляется редко, считает профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова Алексей Меринов. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что обычно от такого поведения могут страдать близкие люди, которые находятся рядом с человеком с ПТСР.

Группа, страдающая от переживающих ПТСР в большей степени, это их непосредственное окружение, домашние, родственники. Однако и это далеко не всегда означает агрессию в их сторону, — подчеркнул эксперт.

По словам психиатра, ПТСР может проявляться разными способами, в связи с чем выделяют несколько типов расстройства. Большая часть пациентов склонна к проявлению тревожности. Меринов поясняет, что такие люди редко ведут себя агрессивно: человек ощущает себя как шарик без воздуха. Они могут испытывать гнев и раздражительность, но обычно не представляют опасности для общества, так как руководствуются чувством страха.

При соматофорном варианте ПТСР пациент испытывает болезненные ощущения, а при истерическом типе пытается привлечь к себе внимание, порой асоциальным поведением. Врач добавил, что при депрессивном варианте пациенты тоже стараются находиться в центре внимания. При этом все три типа обычно не опасны для окружающих.

Психиатр Василий Шуров ранее предупредил, что человек в состоянии аффекта при ПТСР может начать действовать неадекватно. По его словам, от ПТСР могут страдать не только участники боевых действий, но и те, кто побывал в плену, пострадал в аварии или пережил насилие.