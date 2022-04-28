Психиатр предупредила, какое поведение члена семьи должно насторожить Психиатр Хуснуллина: резкая смена настроения и плохой сон у близкого должны насторожить

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Резкая смена настроения и плохой сон у члена семьи должны насторожить близких, предупредила врач психиатр-психотерапевт Гузелия Хуснуллина в разговоре с РИАМО. При подозрении на психическое расстройство она посоветовала как можно быстрее обращаться к специалисту, так удастся вовремя получить помощь.

Одни из самых распространённых симптомов психических расстройств — это резкие колебания настроения, патологическое недоверие к близким, внезапная смена привычек. Насторожитесь, если эмоции близкого человека не соответствуют ситуации, например, он радуется чьему-то горю, если он пытается говорить с несуществующим собеседником, «зависает» в пространстве, постоянно оборачивается, прислушивается к воображаемым звукам, — сказала Хуснуллина.

Кроме того, признаками проблем могут быть постоянная тоска или тревога, нежелание никого видеть, а также ухудшение памяти и работоспособности.

Психиатр при работе с человеком расспросит его или родственников о симптомах, в том числе телесных, сравнит ответы с поведением пациента и назначит подходящую терапию, если она нужна.

Ранее главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица посоветовал обращаться за помощью специалистов при появлении апатии, тревожности, хронической усталости или агрессии. Он отметил, что часто человек сам не осознаёт, что у него появились проблемы, тогда направить его к психиатру должны родственники.